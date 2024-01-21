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2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da Başladı - Son Dakika
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2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da Başladı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen müsabakalara 22'si erkek 40 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk turu yağış nedeniyle iptal edildi. Seçme müsabakaları, 23 Ocak'ta sona erecek.

2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya\'da Başladı
21.01.2024 - 13:43,
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Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen müsabakalara 22'si erkek 40 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk turu 3 grubun atışları ile başladı. Ancak yağış nedeniyle birinci gün müsabakaları Türkiye Golf Federasyonu yetkilileri tarafından alınan kararla iptal edildi.

Turnuva yarın yapılacak 2. tur atışlarıyla devam edecek.

Seçme müsabakaları, 23 Ocak'ta yapılacak 3. tur mücadelesiyle sona erecek.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçmelerde başarılı olan çocuklarımız 8 ayak üzerinden Türkiye Golf Turu'nda mücadele edecek. Türkiye Golf Turu'nda dereceye giren çocuklarımız ülkemizi yurt dışındaki turnuvalarda temsil edecek." dedi.

Kaynak: AA
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