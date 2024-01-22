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2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da devam ediyor - Son Dakika
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2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da devam ediyor

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştiriliyor. Yağış nedeniyle birinci gün müsabakaları iptal edilen turnuva, 2. tur atışlarıyla devam ediyor. Yarın yapılacak 3. tur mücadelesiyle sona erecek.

2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya\'da devam ediyor
22.01.2024 - 13:45,
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Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları sürüyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen müsabakalara 22'si erkek 40 sporcu katılıyor.

Yağış nedeniyle birinci gün müsabakaları Türkiye Golf Federasyonu yetkilileri tarafından alınan kararla iptal edilmişti.

Turnuva, 2. tur atışlarıyla devam etti.

2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, yarın yapılacak 3. tur mücadelesiyle sona erecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da devam ediyor - Son Dakika
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