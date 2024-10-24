2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bolu'da Başlıyor

Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı yarın Bolu'da start alacak.

Bolu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, TOSFED ve Bolu Off-Road Spor Kulübü tarafından yapılacak şampiyonanın basın tanıtımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Off-Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan ve yarışta mücadele edecek pilotların katılımıyla yapıldı.

Yarış koordinatörünün rallinin Bolu ayağı hakkında bilgi vermesinin ardından konuşan Emrullah Güler, Bolu'nun bu yıl da Baja Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Her yıl bu faaliyetleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalıştıklarını anlatan Güler, "Organizasyonu en iyi şekilde yapmak için hem teknik açıdan hem lojistik açıdan hem de psikolojik açıdan çok iyi hazırlandık. Geçmiş yıllarda organizasyonlardaki başarılarımız ortada. Geçen yıl Bolu Off-Road Spor Kulübü en iyi organizasyon ödülünü aldı. Bolu olarak spor organizasyonlarında ne kadar iyi olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk." şeklinde konuştu.

Güler, 2023 yılında Bolu'nun 100. Yıl Rallisi ile Baja Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Geçen sene ciddi bir organizasyon başarısı görmüştük. Bu yıl da bu ekiple sporcularımızın ve teknik ekibimizin de desteğiyle çok güzel bir organizasyonu beraber atlatacağız. En iyi organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu tecrübemiz var. Şehir olarak kapasitemiz de var. Aynı zamanda bunu başarabilecek ekiplerimiz de var." ifadelerini kullandı.

Burhan Turan ise kulüp olarak her yıl daha iyi şeyler yapmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Geçen sene Bolu'da düzenlenen organizasyonlarda elde ettikleri başarı dolayısıyla TOSFED tarafından "En İyi Organizasyon Belgesi" aldıklarını dile getiren Turan, bu yıl da güzel bir organizasyon yapmayı planladıklarını kaydetti.

Şampiyonada yarın Bolu Valiliği önünde gerçekleşecek açılış seremonisinin ardından sıralama etabı olan "İzzet Baysal Etabı" koşulacak.

Organizasyonun ikinci günü olan 26 Ekim'de 95 kilometrelik "Koru Otel etabı", üçüncü günü olan 27 Ekim'de ise 75 kilometre uzunluğundaki "Bolu" etabı koşulacak.

Şampiyona, 27 Ekim'de Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.