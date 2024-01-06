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2024 Türkiye Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Dereceye Giren İsimler Belli Oldu - Son Dakika
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2024 Türkiye Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Dereceye Giren İsimler Belli Oldu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 2024 yılındaki ilk organizasyonu olan 17 ve 19 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu. Ali Akaydın, Eren Kıvanç Taşyaran, Barış Doğu Çelik ve Muharrem Yağız Cantosun şampiyonluk elde etti. Madalyaları Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı ve Başkan Vekili tarafından verildi.

2024 Türkiye Modern Pentatlon Şampiyonası\'nda Dereceye Giren İsimler Belli Oldu
06.01.2024 - 20:17,
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılındaki ilk organizasyonunda 17 ve 19 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren isimler belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre eskrim, engel parkuru, yüzme, koşu ve atış disiplinlerini içeren erkekler kategorisi ulusal sıralama müsabakaları Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapıldı. 2024 yılının ilk sıralama yarışında Ali Akaydın büyüklerde, Eren Kıvanç Taşyaran gençlerde, Barış Doğu Çelik 19 yaş altı ve Muharrem Yağız Cantosun 17 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda büyük erkekler kategorisinde Ali Akaydın, Emirhan Demirtaş, Münir Mert Can ve Berkay Koruyucu ilk dörde giren sporcular olarak madalya almaya hak kazanırken; genç erkekler kategorisinde ilk dört sıra Eren Kıvanç Taşyaran, Jan Demir Vurdum, Mert Toprak Temiz ve Furkan Murat şeklinde oluştu.

Müsabakaların 19 yaş altı erkekler kategorisinde ise Barış Doğu Çelik, Tuğra Yüksel, Nurettin Can Salcı ve Ataberk Kaymakoğlu ilk dörde girerken; 17 yaş altı erkekler kategorisinde Muharrem Yağız Cantosun, Muhammed Emir Kurtulan, Cüneyt Yıldız ve Kağan Akbaba ilk dörde giren sporcular olarak madalya aldı.

Yarış bitiminde dereceye giren sporcuların madalyaları, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkan Vekili Ercan Taciroğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA
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Eren Kıvanç, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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