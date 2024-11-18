2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. Ayağı Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. Ayağı Sakarya'da Gerçekleşti

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası\'nın 6. Ayağı Sakarya\'da Gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağında 38 araç kıyasıya mücadele etti. İsrafil Akyüz ve Mert Tepe ikilisi şampiyonluğu kazandı.

18.11.2024 16:45  Güncelleme: 16:47
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı nefesleri kesti. 38 aracın şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda hız, adrenalin ve tutku bir arada yaşandı. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği mücadelede İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikilisi şampiyon oldu.

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. Ayağı, Sakarya'da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda 38 araç ve 76 pilot şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren Off-Road Şampiyonası cuma günü Demokrasi Meydanı'ndan düzenlenen seremoni startıyla başladı. Hafta sonu ise kıyasıya mücadelelere sahne olan etaplarda yarışlar başladı ve 3 gün boyunca nefes kesen anlara sahne oldu. Cumartesi günü "mukavemet" isimli orman etabında mücadele eden yarışçılar pazar günü ise "seyirci" ismiyle gerçekleşen gösteri etabıyla sporseverlerin karşısına çıktı. Türkiye'nin off-road tutkunları Sakarya'ya akın etti ve aksiyon dolu mücadele şehirde heyecan fırtınası estirdi. Karaköy Spor Ada Pisti'nde gerçekleştirilen seyirci etabında yarışçıların bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli yollardan oluşan 2 bin 700 metrelik parkurda yarıştı. 5 farklı kategoride başlayan yarışlar saat 16.00'a kadar devam ederken yolda kalan ve parkur dışına çıkan araçlar çekiciyle kurtarıldı.

Yarışların 6'ıncı ayağında "genel klasman" şampiyonluğunu İsrafil Akyüz- Mert Tepe ikilisi kazandı. Mehmet Demirel- Fettah Yiğit ikilisi ise genel klasmanda ikinci, Ergün Çirkin- Batuhan Korkut ikilisi de üçüncülüğü elde etti. Şampiyonlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. Ayağı Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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