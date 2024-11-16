2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya\'da Başladı

Spor

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayağı, Sakarya'da 'Mukavemet' adı verilen orman etabıyla başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Mukavemet' adı verilen orman etabıyla başladı. Kömürlük Mahallesi mevkiinde kurulan parkurda 30 araç ve 60 sporcu şampiyonanın bu etabında mücadele etti. Toplam 9.6 kilometre uzunluğunda olan parkurda mukavemetlerini ölçen yarışmacılar yarınki seyirci etabına katılacak. - SAKARYA