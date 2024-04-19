"2024 Türkiye Offroad Şampiyonası" Samsun'dan start alacak.
Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın hazırlık toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz'ın şampiyona hakkında sunum gerçekleştirdiği toplantıda şampiyona hazırlıkları ve detayları değerlendirildi. Şampiyona toplam 7 yarıştan oluşacak. Birinci ayağı Vezirköprü'de düzenlenecek. 38 farklı ilden 2 bin kişilik grup katılacak.
14'üncü kez Vezirköprü'de düzenlenecek olan şampiyona yurt içi ve yurt dışından binlerce sporseveri bir araya getirecek. - SAMSUN
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bengisu Erçetin ve lisansüstü öğrencisi Nazlıcan İnci, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda bronz madalya kazanarak ilgili branşta tarihteki ilk madalyayı elde ettiler. Rektör Levent, öğrencilerin bu büyük başarısını kutlayarak, ülkemiz ve EBYÜ adına gurur verici bir başarı olduğunu belirtti ve başarıların devamını diledi.
Mersin'de düzenlenecek olan Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nın ilk yarışları yarın yapılacak. Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle organize edilen bu önemli etkinlikler, kentin renkli bir atmosfer kazanmasını sağlayacak. Organizasyona 29 ülkeden 140'ı yabancı olmak üzere toplam 380 sporcu katılacak.
Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları' Samsun'da başladı. 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kamplarda 70 sporcuya eğitim veriliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı. Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde düzenlenecek yarışta sporcular, 34 kilometrelik parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak. Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan sporcuların mücadele edeceği yarış, Kemer bölgesinin bisiklet turizmi altyapısını ve coğrafyasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.
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