2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Başlıyor - Son Dakika
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2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Başlıyor

2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum\'da Başlıyor

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı Rally Bodrum, Bodrum yarımadasında gerçekleşecek. Organizasyon, Bodrum Belediye Meydanı'nda start seremonisi ile başlayacak ve bir hafta sonu boyunca adrenalin dolu yarışlara ev sahipliği yapacak.

14.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:37
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Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı Rally Bodrum, 26-28 Nisan tarihlerinde Bodrum yarımadasında adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti katkıları ile düzenlenen organizasyon, 26 Nisan Cuma akşamı Bodrum Kalesi'ndeki sporcularla fotoğraf çekiminin ardından, saat 20.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Ace Of Mice En İyi Spor Etkinliği branşında jüri özel ödülü alarak "ilk ödüllü ralli" unvanını kazanan organizasyon, her yıl olduğu gibi sergi ve söyleşi etkinliği ile başlayacak. Ralli, drift, pist ve offroad yarış araçları sergisi, 22-27 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek. Ayrıca Rally Bodrum'a katılacak ralli pilotları Volkan Işık, Ali Türkkan, Burak Çukurova, Ümit Can Özdemir ve Uğur Soylu da 25 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de, Oasis Bodrum'da gerçekleşecek söyleşi ile otomobil severler ve basın ile bir araya gelecek.

2024 sezonunun bu önemli randevusunda, Bodrum'un doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplara bu yıl Milas bölgesinden yeni etaplar da eklendi. İki gün boyunca devam edecek olan mücadele, Cumartesi günü Milas-Bodrum arasındaki 3 özel etapta, Pazar günü ise Bodrum'da yer alan 3 özel etapta yaşanacak. Zorlu ralli, 28 Nisan Pazar günü finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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