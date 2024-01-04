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2024 Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Yarın Başlıyor - Son Dakika
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2024 Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Yarın Başlıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları, yarın Ankara'da başlıyor. 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı gençler ve büyükler kategorilerine yönelik düzenlenen yarışlarda 126 kadın ve 163 erkek pentatlet mücadele edecek. Organizasyonda ilk 4'e giren sporculara madalya verilecek ve milli takım kadrosu bu yarışlar sonucunda belirlenecek.

2024 Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Yarın Başlıyor
04.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:51
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılındaki ilk organizasyonu Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1'inci Ayak Yarışları, yarın Ankara'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı gençler ve büyükler kategorilerine yönelik düzenlenen 2024'ün ilk Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışı, 5-7 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenecek, "yüzme", "engel parkuru", "eskrim", "koşu" ve "atış" disiplininde yapılacak yarışlarda 126 kadın, 163 erkek pentatlet mücadele edecek.

Organizasyonda ilk 4'e giren kadın ve erkek sporculara madalya verilecek. Federasyonun bu yıl düzenleyeceği yarışlar sonucunda elde edilen dereceler toplamına göre milli takım kadrosu belirlenecek.

Kaynak: AA
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