2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Özel Sporcular Madalyalar Kazandı - Son Dakika
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2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Özel Sporcular Madalyalar Kazandı

2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Türk Özel Sporcular Madalyalar Kazandı

Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Türk özel sporculardan Esra Bayrak 2 gümüş, Mustafa Yıldırım ise bir bronz madalya kazandı. Milli sporcular, Fatma Damla Altın'ın kadınlar pentatlonda kazandığı şampiyonlukla birlikte toplamda 4 madalya elde etti.

22.02.2024 22:13  Güncelleme: 22:15
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2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporculardan Esra Bayrak 2 gümüş, Mustafa Yıldırım ise bir bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü sona erdi.

Milli sporcular, Fatma Damla Altın'ın kadınlar pentatlonda ulaştığı şampiyonluğun ardından 3 madalya daha elde etti.

Esra Bayrak, kadınlar 60 metre ve üç adım atlamada gümüş, Mustafa Yıldırım da erkekler pentatlonda bronz madalyaya uzandı.

Türkiye böylece ilk günü 4 madalyayla (1 altın, 2 gümüş, 1 bronz) tamamladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Özel Sporcular Madalyalar Kazandı - Son Dakika
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