2024 yılı Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği Selendi\'de tamamlandı

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2024 yılı Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği müsabakaları Selendi ilçesinde tamamlandı. Finalde, Selendi Karabeyler Atlı Cirit Takımı'nı yenen Selendi Beypınar Atlı Cirit Takımı Manisa şampiyonu olurken, maç sonu sporcular şampiyonluğu yöresel oyunlar oynayarak kutladı.

2024 yılı Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği müsabakaları iki grup halinde Selendi'de oynandı. Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında bir ay süren müsabakalara A Grubu'nda Atçı Dostları Spor, Selendi Karabeyler Atlı Cirit Spor, Akhisar Beyler Atlı Spor, Soma Atlı Cirit Spor, B Grubunda Selendi Atlı Cirit Spor, Popiler Atçı Spor, Akhisar Efe Atlı Spor, Selendi Beypınar Cirit Sevenler Spor yer aldı.

Gruplarında birinci olan Selendi Beypınar ile Selendi Karabeyler birincilik için Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında izleyenlere unutulmaz bir maç seyrettirdi. Son dakikaya kadar berabere giden müsabakanın galibi son dakikalarda rakibine cirit isabet ettiren Beypınarlı sporcunun aldığı puan ile 10 puan toplayan Beypınar takımı oldu. 40 dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakanın başhakemliğini Uşak Bölgesinden Mesut Çelik yaptı. Şampiyon olan takım Beypınar yarı finale giderken, Karabeyler takımı da çeyrek final maçları oynayacak. Şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, ikinci olan takıma Belediye Başkanı Murat Daban, üçüncü olan takıma Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer ve dördüncüye ise Federasyon temsilcisi Mesut Çelik verdi. Maç sonu Beypınar takımının sporcuları şampiyonluk sevinçlerini sahanın içinde yöresel oyunlar oynayarak kutladı. - MANİSA