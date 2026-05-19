2025-2026 Sezonu Futbol Tescili - Son Dakika
19.05.2026 20:13
TFF, 2025-2026 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in tescil edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Sezonu Süper Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'in tescil edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 sezonunda Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2025 - 2026 Sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu olarak tesciline,

Süper Lig'de puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük takımlarının 1. Lig'e düşürülmelerine,

2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor ve 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Bursaspor takımları ile Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor Kulübü takımlarının 1. Lig'e yükseltilmelerine,

2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Beykoz Anadolu Spor, Kepez Spor Futbol, Karaman Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 takımları ile Kırmızı Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor takımlarının 3. Lig'e düşürülmelerine,

3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor, 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan Sebat Gençlik Spor, 3. Lig 4. Grupta 1. sırada yer alan Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü ile Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorlu Spor 1947 ve 52 Orduspor Futbol Kulübü takımlarının 2. Lig'e yükseltilmelerine,

3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Çankaya Spor Kulübü, Kestel Çilek Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Edirnespor, 2. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokya Spor, Hacettepe Türk Metal 1963 Spor, 3. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayeli Spor Kulübü, Giresunspor, 4. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, Afyonspor Kulübü, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, Nazilli Spor takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

20:21
20:19
20:05
19:40
19:34
18:13
