Avrupa Ampute Futbol Federasyonunun (EAFF) düzenlediği 2025 Uluslar A Ligi maçları Trabzon'da oynanacak.
Federasyonun açıklamasına göre, 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 4 ülke katılacak.
EAFF Uluslar A Ligi'nde, dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya mücadele edecek.
Organizasyonu son sırada tamamlayan takım, B Ligi'ne düşecek.
Son Dakika › Spor › 2025 Ampute Futbol A Ligi Trabzon'da - Son Dakika
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