2025 Ampute Futbol A Ligi Trabzon'da

Spor

Avrupa Ampute Futbol Federasyonunun (EAFF) düzenlediği 2025 Uluslar A Ligi maçları Trabzon'da oynanacak.

Federasyonun açıklamasına göre, 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 4 ülke katılacak.

EAFF Uluslar A Ligi'nde, dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya mücadele edecek.

Organizasyonu son sırada tamamlayan takım, B Ligi'ne düşecek.