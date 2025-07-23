2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları Başlıyor

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın basın toplantısı düzenlendi.

Feriye Restoran'daki basın toplantısına Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, para sporcular Meryem Nur Tunuğ ve Turgut Aslan Yaraman ile konuklar katıldı.

İstanbul'da bulunmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Blondel, oyunlara harika bir şehrin ev sahipliği yapacağını vurguladı.

Başkanlık koltuğuna 3 yıl önce oturduğunda Avrupa Paralimpik Komitesi'nin stratejik planları dahilinde gençler için etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini aktaran Blondel, "Kurul olarak spordan da öte, eğitim olsun, öğrenim olsun istedik. Daha iyi bir insan olmak için atılan adımlar olmasını istedik. Kısa sürede gördük ki İstanbul, bu etkinliğin düzenlenmesi için mükemmel bir teklif sundu." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 33 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun 9 ayrı disiplinde mücadele edeceğinin altını çizen Raymon Blondel, şunları söyledi:

"Bu sadece bir spor etkinliği değil. Biz buna keşif programı dedik ve bu sporun kendisi kadar önem taşıyor. Burada önemli olan büyümek. Yarışmak derken sadece işin spor tarafına bakmıyoruz, keşif programı için de geçerli bu. Bu konsept, gelecek için de sürdürülebilir bir konsept. Büyümek de çok büyük önem taşıyor. Burada bulunmak, katılmak, öğrenmek keyif de vermeli. Çaba göstermek de önemli. Bu sadece sporcular için değil, herkes için geçerli. Fair-play, dürüstlük, anti-doping ve farklı sporları engelleri olan kişilere göstermek, İstanbul'u dünyaya göstermek çok önemli. Ampute futbolunu görmek ilginç olacaktır. Geleceğin paralimpik programı için bu ne demek göreceğiz. Bunlar aslında bizim bundan sonraki diyaloğumuza da katkı sağlayacak. Yarın akşam açılış törenimiz var ve sonra da başlayacağız. Sporcular büyüsün, çabalarıyla hepimize örnek olsunlar. Evlerine harika deneyimlerle dönsünler. İstanbul gibi harika bir şehirde olmak büyük bir mutluluk."

Murat Aksu: "İnşallah bu organizasyonda Türkiye'nin bu işteki gücünü gösteririz"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, konuşmasında oyunların Türkiye adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Aksu, " Paris'te önemli bir başarı elde etmiştik ama bu yetmez, biz daha da ileriye götürmek istiyoruz. Bunun için de bizim organizasyonlar yapmamız gerektiğini belirtmiştik. 2025 Gençlik Oyunları da bunun ilk aşaması oldu. 33 ülkeden 650'si sporcu 1200'ü aşkın kişi buraya gelecek. Avrupa Paralimpik Oyunları'nın en büyük oyunlarını yapmak bize nasip oldu." açıklamasında bulundu.

Oyunların 9 branşta düzenleneceğini, bu branşlar arasında para okçuluğun da yer alacağını kaydeden Aksu, şöyle konuştu:

"Bunlar bizim için çok güzel gelişmeler. 2025 bizim için sadece bir başlangıç. Bizim hedefimiz 2036'da olimpik ve paralimpik oyunlar düzenlemek. 2036 yolunda giderken, 2025 Para Gençlik Oyunları ilk referansımız olacak. Umarım daha nice paralimpik organizasyonları düzenleriz. İnşallah bu organizasyonda Türkiye'nin bu işteki gücünü gösteririz. Bu organizasyona olan ilgi gönüllülerden geliyor. 250 gönüllü için 2 binin üzerinde müracaat oldu. Bu da gençlerin ilgisini gösteriyor."

Oyunlarda keşif programları olacağının altını çizen Aksu, "Mental sağlıktan temiz spora kadar birçok konuda keşif programları olacak. Biz Türklerin en iyi olduğu ampute futbol paralimpik bir branş değil. İnşallah bir gösteri maçı yapacağız. Polonya-Türkiye maçı olacak. 2028'e yetişmez belki ama 2032 paralimpik oyunlarında ampute futbolu da inşallah branş olarak görürüz. 28 Temmuz'a kadar bu oyunları ilgiyle devam ettirmek istiyoruz. Bu işle bizimle beraber olan yerel, uluslararası paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya katılan para sporculardan Meryem Nur Tunuğ, büyük bir organizasyonda yer almanın gurur verici olduğunu söylerken para sporcu Turgut Aslan Yaraman da milli takıma başarılar diledi.

Oyunların maskotu: Gli

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, oyunların maskotu Gli'ye dair bilgiler de verdi.

Gli'nin Türkiye'nin oyunlardaki ilk maskotu olduğunu vurgulayan Aksu, "İstanbul'un kedileri meşhur diye maskot arayışına kediyle başladık. İstanbul'un en ikonik mekanı Ayasofya Camii. Orada turistlerin çok ilgi gösterdiği bir kedisi vardı. Yaptığımız oylamada Gli'nin ismi birinci sırada çıktı. Şu ana kadar çok sevildi ve inşallah kalıcı bir miras olur." ifadelerini kullandı.

33 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun mücadele edeceği 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, 28 Temmuz'a kadar Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılacak.