2025 GEKA Multisports Etkinlikleri Başlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkının yaz sezonu dışında alternatif eko turizm faaliyetleri için kullanılabilmesi amacıyla uluslararası ilk kez düzenlenen 2025 GEKA Multisports Etkinlikleri 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dilek Yarımadası Milli Parkının yaz sezonu dışında alternatif eko turizm faaliyetleri için kullanılabilmesi amacıyla uluslararası ölçekte bir faaliyete de dönüşme potansiyeli olan GEKA Multisports/ Triathlon etkinliklerinin ilki bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Türkiye Triatlon Federasyonu, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan 2025 GEKA Multisports Etkinlikleri için kayıtlar başladı. TTF Üye Portalı üzerinden yapılabilen yarış başvurularında geç kayıt için son tarih 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 23.59 olarak açıklandı.

2025 GEKA Multisports Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek aquatlon yarışlarına 200 kişi, duatlon yarışlarına 58 kişi ve triatlon yarışlarına 59 kişi olmak üzere toplam 317 sporcu kayıt yaptırdı. Müsabakalar, 13 – 55 yaşları arasında farklı yaş gruplarında aquatlon (yüzme + koşu), kros duatlon (koşu + bisiklet) ve kros triatlon (yüzme + bisiklet + koşu) branşlarında yarışları kapsayacak olup 2 gün boyunca devam edecek. - DENİZLİ