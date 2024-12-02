2025 Havalı Silahlar Şampiyonası Türkiye'de

Spor

Türkiye Atıcılık Federasyonu, 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması için prensip anlaşması sağlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'nın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) genel kurulunda önemli görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Roma'daki görüşmeler sonucunda 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması konusunda prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.