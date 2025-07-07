ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak.
Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen organizasyonun yarı final maçları yarın ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Kupada yarı final maçlarının programı şöyle:
Yarın:
22.00 Fluminense (Brezilya)- Chelsea (İngiltere)
Çarşamba:
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)- Real Madrid (İspanya)
Son Dakika › Spor › 2025 Kulüpler Dünya Kupası Yarı Finalleri Başlıyor - Son Dakika
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