Bu yıl 3. kez düzenlenecek NBA Kupası'nda gruplar açıklandı.
2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu. Grup aşamasındaki müsabakalar 31 Ekim'de başlayacak ve 28 Kasım'da sona erecek. Final ise 16 Aralık'ta Las Vegas'ta yapılacak. NBA'de yer alan 30 takım, 2024-2025 sezonundaki derecelerine göre kendi konferanslarında 5'erli gruplarda yer aldı. Her takım, 2'si evinde, 2'si de deplasmanda toplam 4 karşılaşma oynayacak. Gruplarını lider tamamlayan 6 takım ile iki konferansta en iyi ikinci 1'er ekip bir üst tura çıkacak.
Geçtiğimiz sezon NBA Kupası'nı finalde Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup eden Milwaukee Bucks kazandı.
2025 NBA Kupası'nda gruplar şöyle:
Batı Konferansı
Batı Grubu A
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Sacramento Kings
Phoenix Suns
Utah Jazz
Batı Grubu B
Los Angeles Lakers
Los Angeles Clippers
Memphis Grizzlies
Dallas Mavericks
New Orleans Pelicans
Batı Grubu C
Houston Rockets
Denver Nuggets
Golden State Warriors
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
Doğu Konferansı
Doğu Grubu A
Cleveland Cavaliers
Indiana Pacers
Atlanta Hawks
Toronto Raptors
Washington Wizards
Doğu Grubu B
Boston Celtics
Detroit Pistons
Orlando Magic
Brooklyn Nets
Philadelphia 76ers
Doğu Grubu C
New York Knicks
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
Miami Heat
Charlotte Hornets - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › 2025 NBA Kupası Grupları Açıklandadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?