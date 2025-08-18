2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası Açılışı Yapıldı - Son Dakika
2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası Açılışı Yapıldı

18.08.2025 23:46  Güncelleme: 23:49
2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın açılış töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. 19-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yarışmaya Azerbaycan, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Hırvatistan ve Türkiye'den takımlar katılacak.

2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın açılışı Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Yelken Spor Merkezinde gerçekleştirildi. Açılış törenine, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Uluslararası Optimist Sınıfı Birliği (IODA) Başkan Yardımcısı Carmen Casco katıldı. Açılış töreni, konuşmaların ardından şampiyonaya katılacak takımların tanıtılması ve yemin töreninin ardından son buldu. 19-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada Azerbaycan, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Hırvatistan ve Türkiye'den takımlar yer alacak.

"8500 yıllık tarihiyle medeniyete başkentlik yapan güzel İstanbul'un Haliç'inde keyifli bir yarışma diliyorum"

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan İstanbul'un tarihine de vurgu yaparak, "8500 yıllık tarihiyle medeniyete başkentlik yapmış güzel İstanbulumuzun Haliç'inde size keyifli ve başarılı bir yarışma diliyorum. İstanbul, İngiliz bir tarihçinin deyişiyle tüm sultanların arzuladığı bir şehir. Onun da en güzel noktalarından biri de Haliç kenarıdır. Tüm herkese başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

