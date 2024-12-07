2025 Planlaması için Antrenör Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2025 Planlaması için Antrenör Toplantısı

2025 Planlaması için Antrenör Toplantısı

Ağrı'da yapılan toplantıda 2024 değerlendirildi, 2025 hedefleri belirlendi. Antrenörlere teşekkür edildi.

07.12.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu ve eğitim, yönetim sistemi üzerinden çalıştırılan antrenörlerle 2024 Yılı değerlendirme ve 2025 Yılı planlama konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; İl Müdürü Ahmet Çelebi,Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Spor Şube Müdürü Turan Tunç ve antrenörler katıldı.

İl Müdürü Çelebi; antrenörlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, sporun tabana yayılması ve başarılı sporcuların kulüplere ve milli takımlara kazandırılması yönündeki beklentilerini iletti. Yapılan çalışmalar içerisinde yetenekli olan gençlerimizin de yakından takip edilerek, spora yönlendirilmesinin altını çizdi.

Toplantıda; 2024 Yılı değerlendirmesi, antrenörlerin branşlarıyla ilgili çalışma programları, gösterilen genel başarı durumları, spor tesislerinin aktif halde kullanılması, merkez ve ilçelerde yapılacak spor faaliyetleri, lisanslı ve faal sporcu sayısının artırılması, GSB Spor Okulları faaliyetleri, Okul Sporları, Milli takımlara daha çok sporcu gönderme gibi birçok konu ele alındı.

Toplantı sonunda İl Müdürü Çelebi, il müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm antrenörlere eşofman takımı hediye ederek, 2025 yılını sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmeleri temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Planlaması için Antrenör Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
15:04 Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü, annesi hayatını kaybetti Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti
14:48 Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti
14:45 Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
14:38 Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
14:30 İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
14:02 Türk ürünlerine Avrupa’dan ardı ardına ret Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret!
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:56 Kolombiya’da “Oyuncak bebek“ lakaplı suç makinesi yakalandı Kolombiya'da "Oyuncak bebek" lakaplı suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 11:57:02. #1.11#
SON DAKİKA: 2025 Planlaması için Antrenör Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.