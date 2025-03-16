2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Başladı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Konya Olimpik Veledromu'ndaki son gün yarışları başladı

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan organizasyonun son günü, erkekler sprint yarışlarıyla start aldı.

Kadınlar ve erkeklerde sprint, omnium, keirin, madison, eleme ve çeyrek final yarışları ile devam edecek müsabakalar, yarı final ve final yarışlarıyla tamamlanacak.

Yarışların ardından madalyalar sahiplerini bulacak.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde, 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcunun 7 disiplinde pedal çevirdiği Pist Bisikleti Uluslar Kupası bugün sona erecek.