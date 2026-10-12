2026-2027 burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı, Bakan Bak duyurdu

2026-2027 burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı, Bakan Bak duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait burs ve öğrenim kredisi başvurularının açıldığını bildirdi. Başvuruların başlamasıyla öğrenciler, söz konusu desteklerden yararlanmak için müracaat edebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?