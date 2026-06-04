2026 Dünya Kupası'nda 22 Şampiyon Futbolcu - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası'nda 22 Şampiyon Futbolcu

04.06.2026 11:23
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşamış 22 futbolcu mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda daha önceki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu forma giyecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda, daha önceki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu bu başarıyı tekrarlamak için mücadele edecek.

Söz konusu 22 oyuncu, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarında şampiyonluk kazanan futbolculardan oluşuyor.

2014 Dünya Kupası'nı kazanan 1 Alman, 2018'de şampiyon olan 4 Fransız ve 2022'de kupayı kaldıran 17 Arjantinli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek 22 oyuncu arasında yer alıyor.

2014'ten sadece Alman kaleci Neuer

Alman kaleci Manuel Neuer, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda Almanya ile zafere ulaştı.

Almanya'nın 2014'teki şampiyon kadrosundan yalnızca 40 yaşındaki Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası'nda da milli takım forması giyecek.

2018'den 4 Fransız oyuncu

Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, N'Golo Kante ve Kylian Mbappe de 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Fransa'yı zafere taşıyan oyuncular arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa takımında Dünya Kupası'nı tekrar kazanmak için sahaya çıkacak.

2022'den 17 Arjantinli oyuncu

Teknik adam Lionel Scaloni ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyon olan 17 oyuncuyu kadroda tuttu.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de Thiago Almada, Julian Alvarez, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Cristian Romero, Geronimo Rulli ve Nicolas Tagliafico, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giyecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda 22 Şampiyon Futbolcu - Son Dakika

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