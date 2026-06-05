2026 Dünya Kupası'nda Yıldız Eksiklikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Dünya Kupası'nda Yıldız Eksiklikleri

05.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakatlıklar nedeniyle birçok yıldız oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlık nedeniyle bazı yıldız oyuncular forma giyemeyecek.

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda Brezilyalı Rodrygo, Fransız Hugo Ekitike ve Alman Serge Gnabry gibi bazı önemli oyuncular sakatlık gerekçesiyle forma giyemeyecek.

Dünya Kupası favorileri arasında gösterilen Fransa, İspanya, Brezilya ve Arjantin gibi ekiplerin bazı öne çıkan oyuncuları turnuvada boy gösteremeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek yıldızlar:

Brezilya: Rodrygo, Militao ve Estevao

Brezilya, turnuva öncesi en büyük sıkıntıyı Real Madrid'de forma giyen Rodrygo ve Eder Militao'nun sakatlığıyla yaşıyor.

Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo, geçen mart ayında yaşadığı çapraz bağ (ACL) ve menisküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattı ve Dünya Kupası'nda olmayacak.

Stoper oyuncusu Eder Militao ise nisan ayında yaşadığı hamstring sakatlığı sonrası ameliyat olurken Brezilya savunmasındaki yerini alamayacak.

Chelsea'de oynayan 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Estevao da hamstring sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Hollanda: Matthijs de Ligt, Simons, Schouten

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un formasını giyen Xavi Simons, nisan ayında yaşadığı çapraz bağ yırtığı (ACL) sonucu turnuvada yer alamayacak.

Surinam asıllı 23 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, milli takımda forma giydiği 34 maçta 6 gol kaydetti.

Manchester United forması giyen stoper Matthijs de Ligt ise geçirdiği bel ameliyatı sonrası Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

26 yaşındaki Hollandalı stoper daha önce 52 kez milli takım forması giydi.

PSV forması giyen Jerdy Schouten, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takımda daha önce 17 maçta oynadı.

Fransa: Ekitike yok

Fransız forvet Hugo Ekitike, aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiliz ekibi Liverpool formasıyla sezonu kapattıktan sonra Fransa kadrosundan da çıkarıldı.

Kamerun asıllı 23 yaşındaki Fransız forvet, milli takımda oynadığı 8 karşılaşmada 2 gol attı.

Almanya: Gnabry'den "Dünya Kupası hayalim ne yazık ki sona erdi" açıklaması

Bayern Münih'de oynayan forvet oyuncusu Serge Gnabry, sağ uyluk adalesindeki yırtık nedeniyle "Almanya ile Dünya Kupası hayalim ne yazık ki sona erdi." açıklamasını yaptı.

Fildişi Sahili asıllı 30 yaşındaki Alman forvet, milli takımda forma giydiği 59 maçta 26 gol kaydetti.

İspanya: Lopez ve Aghehowa

Barcelona forması giyen İspanyol futbolcu Fermin Lopez, sağ ayağındaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takımda daha önce 7 kez sahaya çıktı.

Porto'nun forveti Samu Aghehowa ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İspanya adına turnuvada mücadele edemeyecek.

Nijerya asıllı 22 yaşındaki İspanyol forvet, milli takımda 4 maçta forma giydi.

Arjantin: Foyth ve Carboni

Villarreal forması giyen Arjantinli savunma oyuncusu Juan Foyth, ocak ayında yaşadığı aşil tendonu sakatlığıyla turnuvayı kaçıracak.

28 yaşındaki stoper, milli takımda 22 maçta forma giydi.

Inter'de kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Valentin Carboni, çapraz bağ yırtığı nedeniyle Arjantin kadrosunda yer alamayacak.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takımda şimdiye kadar 3 maçta oynadı.

Gana: Mohammed Kudus

İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham'ın Ganalı orta saha oyuncusu Mohammed Kudus, uyluk sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Gana milli takımında daha önce oynadığı 46 maçta 13 gol kaydetti.

Japonya: Mitoma ve Minamino

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Japon sol kanat oyuncusu Kaoru Mitoma, uyluk sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, milli takımda daha önce 31 maçta 9 gol kaydetti.

Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Japon futbolcu Takumi Minamino ise diz bağlarındaki yırtık nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

31 yaşındaki Japon futbolcu, daha önce milli takımda 73 maçta 26 gol attı.

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda Yıldız Eksiklikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Aziz Yıldırım’dan milli yıldıza resmi teklif Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı
Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası Hem Özel’e hem İmamoğlu’na aynı teklifi yapmış Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış
6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı 6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı
Ortadoğu’daki kriz Japonya’yı vurdu Plastik alarmı verildi Ortadoğu'daki kriz Japonya'yı vurdu! Plastik alarmı verildi
Macron’un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti
Belçika’da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı

11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:26
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:07
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:46
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:54:33. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası'nda Yıldız Eksiklikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.