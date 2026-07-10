Almanya'da düzenlenecek 2026 Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi Hamburg Yarışları, yarın start alacak.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'da sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 2 sporcu temsil edecek.
Milli sporcu Kübra Dere, şampiyonada PTS4 kategorisinde, Uğurcan Özer ise PTS5 kategorisinde mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › 2026 Dünya Triatlon Şampiyonası Hamburg'da Başlıyor - Son Dakika
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