2026 FIFA Dünya Kupası Maçları Başlıyor

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A ve B Grubu'nda yarın oynanacak 2 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya, turnuvadaki ilk maçlarında Guadalajara Stadı'nda TSİ 05.00'de karşı karşıya gelecek.
B Grubu'nda ise Kanada ile Bosna-Hersek, Toronto Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
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