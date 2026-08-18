2026 Gençler Dünya Şampiyonası Başlıyor

2026 Gençler Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası, yarın Belçika'nın Zolder kentinde başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve federasyonun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan şampiyonada, 48 ülkeden 353 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'yi şampiyonada milli sporcu Göktürk Yüzerler temsil edecek.

Milli sporcu, genç erkekler kategorisinde puan yarışı, scratch ve eleme yarışlarında mücadele edecek.

Şampiyona, 23 Ağustos'ta sona erecek.