2026 Gönüllü Hasat Etkinliği Takvimi Açıklandı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Gönüllü Hasat Etkinliği'nin 2026 yılı takvimi belirlendi. Bu kapsamda, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda toplam 164 etkinlik düzenlenmesi öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yürütülen Gönüllü Hasat Etkinliği'nin 2026 yılı takvimi açıklandı. 2026 yılı etkinlik kapsamında, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda toplam 164 etkinlik düzenlenmesi planlandı. Programla birlikte, ülke genelinde binlerce genç, hasat süreçlerine katılarak üretim deneyimi kazanacak. Artvin'de çay hasadıyla başlayacak süreçte, Burdur'da fide dikimi, Mersin'de çağla hasadı ve Ankara'da sebze üretimi gibi farklı tarımsal faaliyetler gerçekleştirilecek. Farklı ürün desenleriyle planlanan etkinlikler, gençlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemesine imkan tanırken, doğayla bağ kurmalarını ve emek-değer ilişkisini deneyimlemeleri sağlanacak.

'AKTİF KATILIM SAĞLANACAK'

'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında yürütülen Gönüllü Hasat Etkinliği kapsamında gençlik liderleri, gönüllü gençler ve yerel üreticilerin iş birliğiyle yürüteceği faaliyetlere; yerel yönetimler, üniversiteler ve gençlik kuruluşları da aktif katılım sağlayacak. 2026 yılı boyunca sürdürülecek etkinliklerle, üreticilerin hasat dönemindeki iş gücü yükünün hafifletilmesi, hasat kayıplarının azaltılması ve gençlerin kırsal kalkınma süreçlerine gönüllü katkı sunması amaçlanıyor.