Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Gönüllü Hasat Etkinliği Takvimi Açıklandı

21.04.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026'da 81 ilde 164 etkinlik planlıyor. Gençler hasat süreçlerine katılacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Gönüllü Hasat Etkinliği'nin 2026 yılı takvimi belirlendi. Bu kapsamda, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda toplam 164 etkinlik düzenlenmesi öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yürütülen Gönüllü Hasat Etkinliği'nin 2026 yılı takvimi açıklandı. 2026 yılı etkinlik kapsamında, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda toplam 164 etkinlik düzenlenmesi planlandı. Programla birlikte, ülke genelinde binlerce genç, hasat süreçlerine katılarak üretim deneyimi kazanacak. Artvin'de çay hasadıyla başlayacak süreçte, Burdur'da fide dikimi, Mersin'de çağla hasadı ve Ankara'da sebze üretimi gibi farklı tarımsal faaliyetler gerçekleştirilecek. Farklı ürün desenleriyle planlanan etkinlikler, gençlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemesine imkan tanırken, doğayla bağ kurmalarını ve emek-değer ilişkisini deneyimlemeleri sağlanacak.

'AKTİF KATILIM SAĞLANACAK'

'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında yürütülen Gönüllü Hasat Etkinliği kapsamında gençlik liderleri, gönüllü gençler ve yerel üreticilerin iş birliğiyle yürüteceği faaliyetlere; yerel yönetimler, üniversiteler ve gençlik kuruluşları da aktif katılım sağlayacak. 2026 yılı boyunca sürdürülecek etkinliklerle, üreticilerin hasat dönemindeki iş gücü yükünün hafifletilmesi, hasat kayıplarının azaltılması ve gençlerin kırsal kalkınma süreçlerine gönüllü katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Etkinlikler, Gençlik, Tarım, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi

14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:59
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:16
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:34:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.