2026 Kış Olimpiyatları'nda 6 Branşta Madalyalar Dağıtıldı
2026 Kış Olimpiyatları'nda 6 Branşta Madalyalar Dağıtıldı

14.02.2026 01:27
Milano-Cortina 2026'da kayaklı koşu, biatlon ve diğer branşlarda 7 madalya sahibi belirlendi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 7. gününde biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, skeleton, snowboard ve sürat pateni branşlarında 7 madalya mücadelesi yapıldı.

Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbestte 20 dakika 36.2 saniyelik zamanıyla rakiplerini geride bırakarak Milano-Cortina 2026'da üçüncü, olimpiyatlardaki 8. altın madalyasına ulaştı. Klaebo, Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu rekoruna ortak oldu. Bu kategoride Fransız Mathis Desloges gümüş, Norveçli Einar Hedegart bronz madalya elde etti.

Biatlon erkekler 10 kilometre sprintte altın madalya, 22.53.1'lik süresiyle Fransız Quentin Fillon-Maillet'nin oldu. Bu dalda Norveçli sporcular, podyumu tamamladı. Vetle Sjaastad Christiansen gümüş, Sturla Holm Laegreid ise bronz madalya aldı.

Sürat pateni erkekler 10 bin metrede Çek Metodej Jilek, 12.33.43'lük zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Polonyalı Vladimir Semirunniy'in gümüş madalya elde ettiği yarışta Hollandalı Jorrit Bergsma bronz madalya kazandı.

Kadınlar snowboard krosta Avustralyalı Josie Baff, finalde rakiplerini geride bırakarak ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti. Müsabakada Çek Eva Adamczykova gümüş, İtalyan Michela Moioli bronz madalya aldı. Snowboard erkekler halfpipe kategorisinde ise Japon Yuto Totsuka, 95 puanla altın madalya kazandı. Avustralyalı Scotty James gümüş, Japon Ryusei Yamada ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Büyük Britanyalı Matt Weston, skeleton erkeklerde 3.43.33'lük süresiyle altın madalyaya uzandı. Alman sporcuların podyumu tamamladığı bu dalda Axel Jungk gümüş, Pekin 2022'nin şampiyonu Christopher Grotheer bronz madalyayla günü bitirdi.

Günün son madalyaları ise artistik buz pateni erkekler kategorisinde verildi. Serbest programda 198,64 puan elde eden Kazak Mikhail Shaidorov, kısa programdan taşıdığı 92,94'lük skorla 291,58 puana ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. Japon sporcular Yuma Kagiyama gümüş, Shun Sato ise bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 7. gününde ayrıca curling ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2026 Kış Olimpiyatları'nda 6 Branşta Madalyalar Dağıtıldı - Son Dakika

