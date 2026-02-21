2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalyalar Dağıtıldı - Son Dakika
2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalyalar Dağıtıldı

21.02.2026 00:56
Milano-Cortina'daki oyunların 14. gününde 5 branşta 8 madalya sahiplerini buldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 14. gününde biatlon, curling, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve sürat pateni branşlarında 8 madalya mücadelesi yapıldı.

Biatlon erkekler 15 kilometre toplu çıkış kategorisinde Norveçli Johannes Dale-Skjevdal, 39 dakika 17.1 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına ulaştı. Bu kategoride Norveçli Sturla Holm Laegreid, gümüş madalya elde etti. Yarıştığı 5 kategoride de dereceye giren Laegreid, oyunları 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı. Fransız Quentin Fillon Maillet ise bronz madalya kazandı. Fillon Maillet, 9. madalyasını elde ettiği olimpiyatlarda en başarılı Fransız sporcu oldu.

Curling erkekler üçüncülük maçında Norveç ile karşılaşan İsviçre, 9-1 galip gelerek bronz madalya aldı.

Hollandalı Antoinette Rijpma-de Jong, 1.54.09'luk zamanıyla sürat pateni kadınlar 1500 metrede altın madalyaya uzandı. Hollandalı sporcu, Milano-Cortina 2026'da ikinci, kariyerindeki 6. olimpiyat madalyasını kazandı. Bu dalda Norveçli Ragne Wiklund gümüş, Kanadalı Valerie Maltais bronz madalyayı boynuna taktı.

Serbest stil kayakta üç kategoride madalya yarışları yapıldı. Kadınlar kayak krosta Alman Daniela Maier altın, İsviçreli Fanny Smith gümüş, İsveçli Sandra Naeslund, bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler aerials kategorisinde Çinli Wang Xindi, 132,60 puanla altın madalya elde etti. Çinli sporcu, Milano-Cortina 2026'nın kadınlar aerials kategorisinde olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan eşi Xu Mengtao ile aynı disiplinde altın madalya sevinci yaşadı. Bu dalda İsviçreli Noe Roth gümüş, Çinli Li Tianma bronz madalyayı boynuna taktı. ABD'li Alex Ferreira'nın 93,75 puanla altın madalya kazandığı erkekler halfpipe kategorisinde ise Estonyalı Henry Sildaru gümüş, Kanadalı Brendan Mackay bronz madalyaya ulaştı.

Günün son madalyaları, kısa kulvar sürat pateninde verildi. Erkekler 5 bin metre bayrakta altın madalya, 6.51.847'lik derecesiyle Melle van 't Wout, Jens van 't Wout, Teun Boer ve Friso Emons'tan oluşan Hollanda'nın oldu. Jens van 't Wout, oyunlarda 3'ü altın, biri bronz olmak üzere 4. madalyasını kazandı. Yarışı Güney Kore gümüş, İtalya bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar 1500 metrede ise Güney Koreli Kim Gil-li altın, aynı ülkeden Choi Min-jeong gümüş ve ABD'li Corinne Stoddard, bronz madalyayla günü noktaladı.

Oyunların 14. gününde ayrıca boblsed ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

