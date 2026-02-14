2026 Kış Olimpiyatları\'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda sporcular için dağıtılan ücretsiz prezervatiflerin üç gün içinde tükendiği bildirildi. Olimpiyat Köyü'ndeki yaklaşık 10 binlik stok kısa sürede bitti.

SPORCU KONUŞTU: ÜÇ GÜNDE TÜKENDİ

NBC News'a konuşan bir sporcu, "Prezervatifler üç günde tükendi. Yenisinin geleceğini söylediler ama ne zaman, kim bilir" ifadelerini kullandı. Organizatörler ek sevkiyat planlandığını doğruladı ancak yeniden stok yapılmasına ilişkin net bir takvim paylaşmadı.

ARZ DÜŞÜK KALDI İDDİASI

Kış Oyunları'nda sporcu sayısı 3 binin biraz altında kalmasına rağmen talebin önceki Olimpiyat trendleriyle paralel seyrettiği belirtildi. 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana güvenli cinselliği teşvik etmek ve HIV ile diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ücretsiz prezervatif dağıtımı standart uygulama olarak sürdürülüyor.

2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcular için yaklaşık 300 bin prezervatif temin edilmiş, bu da katılımcı başına günde ortalama iki prezervatife denk gelmişti. Milano-Cortina 2026'da ise daha düşük tutulan arzın, erken yaşanan stok sıkıntısına yol açtığı değerlendiriliyor.