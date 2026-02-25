2026 Kupa Voley Dörtlü Final Salonları Açıklandı - Son Dakika
2026 Kupa Voley Dörtlü Final Salonları Açıklandı

25.02.2026 12:39
2026 AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final, kadınlar Ankara'da, erkekler Eskişehir'de yapılacak.

2026 AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final kadınlar ve erkekler organizasyonlarının tarih ile oynanacağı salonlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda Dörtlü Final müsabakalarına 24-25 Mart tarihlerinde başkentteki Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Erkekler kategorisinde ise Dörtlü Final, 6-7 Nisan tarihlerinde Eskişehir'deki ESTÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

