2026 Türkiye Pist Şampiyonası Başlıyor

08.05.2026 08:50
TOSFED İstanbul Park'ta, seyircilerin ücretsiz izleyeceği 2026 Türkiye Pist Şampiyonası düzenleniyor.

2026 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı, hafta sonu TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre seyircilerin ücretsiz izleyebileceği yarışlarda, süper ve maxi grup kategorilerindeki araçlar mücadele edecek.

Sıralama turları, yarın saat 16.00'da başlayacak. 10 Mayıs Pazar günü ise 14.15'te ilk, 17.15'te ikinci yarışlar koşulacak.

Pazar günü ayrıca katılımcıların kendi otomobilleriyle piste çıkabildiği TOSFED Track Faest etkinliği de gerçekleştirilecek.

İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 6 ayaktan oluşacak 2026 Türkiye Pist Şampiyonası, 22 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
