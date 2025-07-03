2026 UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası Konya'da!

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) arasındaki anlaşma kapsamında 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat 2026 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Konya Olimpik Veledromu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona 25'ten fazla ülkeden sporcular katılacak.

Olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına doğrudan puan sağlayan şampiyona, sprint, takım sprint, keirin, omnium, madison, takım takip, scratch, elimination ve zamana karşı (time trial) gibi pist disiplinlerinde düzenlenecek.

Türkiye'nin bu önemli organizasyona ev sahipliği yapma hakkını, 14-16 Mart'ta yine Konya'da başarıyla düzenlenen UCI Pist Bisikleti Milletler Kupası'ndaki organizasyon kabiliyeti sayesinde elde ettiği belirtildi.

"Türk bisikletinin geldiği noktayı ve vizyonumuzu ortaya koymaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa'nın en hızlı pedallarını Konya'da ağırlayacak olmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

Organizasyonun Konya'da düzenlenecek olmasının Türk bisikletinin geldiği noktayı ve vizyonu gösterdiğini aktaran Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"UEC ile yapılan bu önemli iş birliği, sadece bir organizasyon kazanımı değil, aynı zamanda spor altyapımızın geldiği seviyenin de bir göstergesidir. Bu tarihi adım, pist bisikletine olan ilgiyi artıracak ve genç sporcularımız için ilham kaynağı olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Konya Valiliğimiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, medyamız, şampiyonaya destek verecek tüm kurumsal destekçilerimiz, gönüllülerimiz, federasyonumuz ve bisiklet ailemiz bu büyük organizasyonu UCI Pist Bisikleti Milletler Kupası'nda olduğu gibi en güçlü şekilde hayata geçirecektir."