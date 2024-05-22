2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Budapeşte'de yapılacak - Son Dakika
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2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Budapeşte'de yapılacak

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Budapeşte\'de yapılacak

UEFA İcra Komitesi, 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerinin ev sahiplerini belirledi. Buna göre, 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Budapeşte'de, Puskas Arena'da gerçekleştirilecek. 2027 yılında ise Milano'daki San Siro Stadı'nın yenileme planlarına bağlı olarak finalin yapılacağı şehir ve stadın belirlenmesi eylül ayına kadar ertelendi.

22.05.2024 16:36
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2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

UEFA İcra Komitesi, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Dublin'de toplandı ve çeşitli konularda kararlar aldı.

Komite, 2026 ve 2027 yıllarında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilecek organizasyonların finallerine ev sahipliği yapacak şehir ve statları belirledi.

Finallerin ev sahipleri şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

2026: Budapeşte, Puskas Arena

2027: Milano'daki San Siro Stadı'nın yenileme planları hakkında bilgi sunmasına bağlı olarak karar eylül ayına kadar ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi:

2026: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)

2027: Frankfurt, Frankfurt Stadı

UEFA Konferans Ligi:

2026: Leipzig, RB Arena

2027: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Budapeşte'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Budapeşte'de yapılacak - Son Dakika
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