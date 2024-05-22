2026 ve 2027 UEFA Avrupa Ligi Finalleri İstanbul'da oynanacak
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu. Bu karar, İstanbul'un uluslararası futbol organizasyonlarına olan güvenini ve başarısını bir kez daha kanıtlamaktadır.
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22.05.2024 14:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: 2026 ve 2027 UEFA Avrupa Ligi Finalleri İstanbul'da oynanacak - Son Dakika
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