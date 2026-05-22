2026 Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Başladı
2026 Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Başladı

22.05.2026 13:05
GSB, 12-25 yaş arası gençler için 2026 Yaz Gençlik Kampları'na başvuruları duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye'nin farklı illerinde her yıl ücretsiz düzenlenen Yaz Gençlik Kampları'nın 2026 başvurularının başladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2026'da da gençlere yönelik "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" düzenlenecek. Kamplar, 30 Haziran-20 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 21 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Kalan dönemler için son başvuru tarih,i 26 Temmuz olarak belirlenirken başvurular, "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Çevrim içi başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın Gençlik Merkezi'ne giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaşımında "Sevgili gençler heyecanla beklediğiniz an geldi çattı. 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor. Hazırsan gel, kaydını yap, kampını kap." ifadelerini kullanarak gençleri başvuru yapmaya davet etti.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi GSB tarafından karşılanacak. Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken her kamp dönemi, 6 gün sürecek.

Gençlik kampları hakkında detaylı bilgiler "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: AA

