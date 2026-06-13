2027 Hentbol Şampiyonası: Türkiye'nin Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2027 Hentbol Şampiyonası: Türkiye'nin Maç Programı Belli Oldu

13.06.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda İspanya, Hırvatistan ve Şili ile mücadele edecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, "wild card" (özel davet) ile tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden milli takımın, Münih'teki SAP Garden Arena'da oynayacağı C Grubu maçlarının programı şöyle:

14 Ocak 2027:

İspanya-Türkiye

16 Ocak 2027:

Türkiye-Hırvatistan

18 Ocak 2027:

Şili-Türkiye

Başantrenör Camino: "Zorlu bir grupta mücadele edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, Dünya Şampiyonası'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Şampiyonası'nda ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk hentbolunu en iyi şekilde temsil etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Dünya hentbolunun güçlü ekiplerinden İspanya ve Hırvatistan ile Amerika kıtasını temsil eden Şili'nin yer aldığı zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Bu tarihi organizasyona ilk kez katılmanın verdiği coşku ve motivasyonla sahaya en iyi hentbolumuzu yansıtmak ve gruptaki üç karşılaşmamızda da sonuna kadar mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız. Türk taraftarlarımızı da bu özel yolculukta tribünlerde yanımızda görmeyi umut ediyoruz."

Statü

Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak organizasyonda gruplarında ilk 3 sırayı elde eden ekipler, 24 takımın yer alacağı ana tura yükselecek.

Gruplarını son sırada tamamlayan 8 takım ise 20-25 Ocak tarihlerinde Magdeburg'da düzenlenecek Presidents Cup'ta mücadele edecek.

Milliler, ana tura yükselmesi durumunda karşılaşmalarını 20-24 Ocak tarihlerinde Köln'de oynayacak.

Dört grupta gerçekleştirilecek ana tur müsabakalarının ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırarak Dünya Şampiyonası yolculuğunu sürdürecek.

Kaynak: AA

Hırvatistan, İspanya, Türkiye, Dünya, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2027 Hentbol Şampiyonası: Türkiye'nin Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Buse Terim’den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz Buse Terim'den dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Bacak bacak üstüne atamıyoruz
Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma
Süperstar bile yalnız Hayranlarına içini döktü Süperstar bile yalnız! Hayranlarına içini döktü

13:12
Galatasaray’dan Yusuf Akçiçek bombası Al Hilal ile temas kuruldu
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 13:15:02. #7.12#
SON DAKİKA: 2027 Hentbol Şampiyonası: Türkiye'nin Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.