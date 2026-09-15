2028 Dünya Poomsae Şampiyonası ev sahipliği Antalya'ya verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2028 Dünya Poomsae Şampiyonası ev sahipliği Antalya'ya verildi

2028 Dünya Poomsae Şampiyonası ev sahipliği Antalya\'ya verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Taekwondo Olağanüstü Kurul Toplantısı'nda 2028 Dünya Poomsae Şampiyonası'nın ev sahipliği oybirliğiyle Antalya'ya verildi. Türkiye'yi toplantıda temsil eden Prof. Dr. Metin Şahin, kararın dünya taekwondosunun gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Dünya Taekwondo Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Şahin, 2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası öncesinde Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Olağanüstü Kurul Toplantısı'na katılarak Türk taekwondosunu üst düzeyde temsil etti. Şahin'e toplantıda WT Denetçisi Ali Sağırkaya eşlik etti.

Dünya Taekwondo Olağanüstü Kurul Toplantısı, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlendi. Toplantıda Dünya Taekwondo Başkanı Dr. Chungwon Choue, Taşkent, Tayyuan, Roma ve Muju'da gerçekleştirilen şampiyona ve Grand Prix organizasyonlarının başarıyla tamamlandığını Kurul'a raporladı. Toplantıda alınan kararlar arasında 2028 Dünya Poomsae Şampiyonası'nın ev sahipliğinin Antalya'ya verilmesi de yer aldı; Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun sunduğu aday dosyası Kurul üyelerinin oybirliğiyle onaylandı.

Gündemde ayrıca Dünya Taekwondo'nun kurumsal yönetişim süreçleri, uluslararası spor camiasının güncel gelişmeleri ve sporun geleceğine yönelik teknolojik yatırımlar (Smart PSS Sistemi ve global yönetim platformu güncellemeleri) ele alındı. Kurul, uzun yıllar görev yapan eski üyeler Anatoly Terekhov ve Jesus Castellanos Pueblas'ın Kurul Kıdemli Danışmanlığına atanmasını onayladı.

Toplantı, Meksika'da taekwondonun öncülerinden kabul edilen merhum Grandmaster Dai-won Moon anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Konuya ilişkin değerlendirmesini paylaşan Prof. Dr. Metin Şahin, Dünya Taekwondo'nun en üst karar organında Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için sorumluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, alınan kararların dünya taekwondosunun gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası, 16-20 Eylül tarihleri arasında Chuncheon'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

Metin Şahin, Türkiye, Antalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2028 Dünya Poomsae Şampiyonası ev sahipliği Antalya'ya verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 18:14:52. #.0.3#
SON DAKİKA: 2028 Dünya Poomsae Şampiyonası ev sahipliği Antalya'ya verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement