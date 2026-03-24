2028 Kış Oyunları Erzurum'da

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Birliğinin (EUSA) 2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunları'nın Erzurum'da yapılması yönünde bir karar alındığını açıkladı.

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak geçen yıl başında Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi işbirliğinde adaylık sürecini başlattıklarını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteğiyle yoğun planlama çalışmaları yürüttüklerini belirten Türkmen, "Öncelikle ulusal ölçekli organizasyonlarla hem kış sporlarında hem kar sporları hem buz sporları olmak üzere farklı organizasyonlarla Erzurum'da biz bir takım ön deneme faaliyetleri yürütmüş olduk. Bu faaliyetlerde de güzel neticeler aldık." dedi.

Son olarak şubat ayının başında yaptıkları ulusal kış oyunları faaliyetlerine Avrupa Spor Federasyonları Birliği yöneticilerinin de iştirak ettiğini ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Orada hem üniversite rektörlerimizle, hem valiliğimizle hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla birebir görüşme yapma fırsatı buldular. Akabinde hem buz tesislerimizi hem kış sporları tesislerine yerinde incelediler ve memnun bir biçimde geri döndüler. Nitekim hafta sonunda Lübliyana'da yapılan yönetim kurulu toplantısında biz de adaylığımızla ilgili son sunumumuzu gerçekleştirdik. Bize yönlendirilen sorulara tatmin edici cevaplar verdik. Dün itibariyle de Avrupa Üniversite Spor Federasyonları Birliği 2028 Kış Oyunları'nın Erzurum'da yapılması yönünde resmi kararını açıkladı."

Erzurum'un daha önce de birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığına işaret eden Türkmen, şunları söyledi:

"2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na Erzurum ev sahipliği yapmıştı. Bu ülkemizde yapılmış olan en önemli kış sporları organizasyonu. Bu organizasyon Erzurum'da özellikle tesisleşme noktasında ve kış sporları turizmi noktasında önemli bir milat olmuştu. Ondan sonra Erzurum elde ettiği altyapıyla çok önemli başka organizasyonlara da ev sahipliği yaptı. Tabii biz Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olarak bu mirasa sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak adına 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nı da Erzurum'a kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın izniyle yeni bir çalışma başlattık. Bu çalışma adaylık süreci de halihazırda devam ediyor. Avrupa Oyunları'nın da bunun bir öncülüğü olmasını arzu ediyoruz."

Türkmen, Erzurum'un 2011'den sonra kış sporları konusunda çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayarak, "Özellikle Erzurum Büyükşehir Belediyemizin özel sektörün ilgili kurumlarımızın yaptığı katkılarla Erzurum'da kış sporları turizmi, potansiyeli geçen süre içerisinde neredeyse yüz kat büyüklüğünde bir artış sağladı. Yeni projelerle de bu artış daha da ivmelenerek devam edecek inşallah. Biz de bu çalışmaları daha ileriye taşımak, daha görünür kılmak, Erzurum'u daha fazla uluslararası kış sporları, turizm camiasının ve kış sporları organizasyonlarının gündemini taşıyabilmek için hem Avrupa Kış Oyunları'nı hem Dünya Kış Oyunları'nı tekrar Erzurum'da yapmak için çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür organizasyonların hem kentlere hem de ülke adına önemli etkileri bulunduğunu aktaran Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle ülkemizde üniversitelerimizin, yükseköğretim camiasının uluslararasılaşmasına önemli bir destek de sağlanacak. Şu an itibariyle Türkiye uluslararasılaşma açısından üniversiteleriyle iddialı bir konumda bulunuyor. Bu konumu daha ileriye taşımak açısından bu tür sosyal sportif organizasyonların belirgin katkıları olacağını değerlendiriyoruz. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanımızın üniversitelerimize koyduğu hedefe ulaşabilmek için yükseköğretim kurulumuzun mihmandarlığında üniversitelerimizi, Türkiye'yi bir yüksek öğretim ülkesi haline dönüştürmek için yaygın çalışmalar yapılıyor. Erzurum'da gerçekleşecek kış oyunları, hem Avrupa Oyunları hem Dünya Oyunları'nın bu çalışma içerisinde de önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz. Erzurum'da hem üniversitelerimiz hem de kış sporları, turizm potansiyelimiz çok daha fazla görünür hale gelecek."