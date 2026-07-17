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2028 Olimpiyatları Hedefi

2028 Olimpiyatları Hedefi
17.07.2026 10:58
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Türkiye Tekvando Federasyonu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na odaklandıklarını açıkladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "En büyük hedefimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bu bilinçle çalışan sporcularımız dünya sıralamasında ilk 6'ya girerek olimpiyata gidebilecek." dedi.

Tanrıkulu, Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin bu organizasyonlarda olduğunu belirterek, "Burada 10-12 yaş grubu minik kalpler ringe çıkıyor, mücadele ediyor, ter döküyor, emek veriyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

Minik sporcuların kariyerlerinde çıktıkları ilk maçların önem taşıdığının altını çizen Tanrıkulu, yetenekli çocukların ileride Avrupa ve dünya şampiyonu olacağına inandığını söyledi.

Göreve 19 ay önce geldiğine işaret eden Tanrıkulu, "19 ay içinde çok büyük organizasyonlara katıldık. Yurt içinde de birçok faaliyet gerçekleştirdik. 30 bine yakın sporcunun katıldığı yurt içi faaliyetleri en güzel şekilde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl takım halinde dünya şampiyonu olduklarını hatırlatan Tanrıkulu, "2026 yılında ise takım halinde Avrupa şampiyonu olarak dünya ve Avrupa'da en güçlü şekilde ilerledik. En büyük hedefimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bu bilinçle çalışan sporcularımız dünya sıralamasında ilk 6'ya girerek olimpiyata gidebilecek." diye konuştu.

Merve Dinçel Kavurat: "2028'e hazır olduğumu hissediyorum"

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat ise kendisinin de bu tür organizasyonlardan geldiğini, bu heyecan ve stresi kendisinin de yaşadığını dile getirdi.

Sporcuların bu organizasyonlarda önce kendilerini kanıtladığını, daha sonra yurt dışındaki turnuvalara katıldıklarını anlatan Merve, "Bunların hepsi asıl şampiyonluğa ulaşmak için bir basamak. Genç sporcularımız güzel adım atıyorlar. Asıl şampiyonluğa böyle ulaşacaklar." dedi.

Merve, gözünü 2028 Olimpiyatları'na diktiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024'te almam gereken en büyük dersi aldığımı düşünüyorum. 2028'e hazır olduğumu hissediyorum. Olimpiyat hedefime ulaşmak, altın madalya almak için yoğun ve bir titiz hazırlık ile çalışma temposuna girdim. Bu kapsamda daha önce mücadele ettiğim 53 kilodan 49 kilo ile olimpiyat sıkletine geçiş yaparak hazırlıklarımı sürdürüyorum. Altın koleksiyonumu genişletmek, her katıldığım turnuvadan altın madalya ile dönmek ve olimpiyatlara hazır şekilde gitmek istiyorum. Puan toplama sürecinde çok yoğun bir takvimimiz var. Asla pes edemezsiniz, asla yenilemezsiniz. Her zaman hazır şekilde olmak zorundasınız."

Başarılı hazırlık sürecinde Türkiye Tekvando Federasyonunun desteğinin büyük olduğuna dikkati çeken Merve, "Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ama asıl hazırlığı başkanımız yapıyor. Kamplarımız ve her şeyimiz dört dörtlük ilerliyor. 2028 Olimpiyatları'nda Türk kadınlarının eksik olan altın madalyayı kazanacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bahri Tanrıkulu, Los Angeles, Türkiye, Merve, Dünya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2028 Olimpiyatları Hedefi - Son Dakika

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