Süper Lig'de başarılı bir kadro kurmak isteyen Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 4 oyuncu ile söz kesti. Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak ile anlaşan Sarı-kırmızılılar, son olarak 21 gündür boşta olan serbest oyuncu Dorukhan Toköz ile de el sıkıştı. 2 yıllık anlaşmaya varılan Dorukhan Toköz, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.
Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Dorukhan, geçen sezon Eyüpspor ile 22 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.
Son Dakika › Spor › 21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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