Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı

Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
04.03.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz futbolcu Kieran Trippier, henüz 21 yaşında olan bir yetişkin içerik üretici ile ilişki yaşamak için çocuklarının annesinden ayrıldı.

Newcastle United'ın deneyimli savunma oyuncusu Kieran Trippier hakkında İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Trippier, 21 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi Kehlani Webster ile ilişki yaşamak için çocuklarının annesinden ayrıldı.

RESTORANDA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

İngiliz futbolcu Kieran Trippier, Newcastle'da bir brasseriede OnlyFans içerik üreticisi Kehlani Webster ile akşam yemeği yerken görüntülendi. İkilinin birlikte görüntülenmesi kısa sürede sosyal medyada ve İngiliz basınında gündem oldu.

21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı

ONLYFANS İÇERİK ÜRETİCİSİ

Kehlani Webster'ın, OnlyFans platformunda içerik üreterek takipçilerinden ücret aldığı ve kendisini sosyal medya hesaplarında "favori esmer, dövmeli güzelliğiniz" ifadeleriyle tanıttığı belirtildi.

21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ortaya atılan iddialar ve ikilinin birlikte görüntülenmesi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Kieran Trippier cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

12:13
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:25:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.