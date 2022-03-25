22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonu Erivan'a pankartlı karşılama - Son Dakika
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22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonu Erivan'a pankartlı karşılama

25.03.2022 19:15
22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonu Erivan'a pankartlı karşılama

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erivan Barut, Tunceli Valiliği ziyaretinde "Hoş geldin şampiyon" pankartıyla karşılandı.

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erivan Barut, Tunceli Valiliği ziyaretinde "Hoş geldin şampiyon" pankartıyla karşılandı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Avrupa Boks Şampiyonu olan milli sporcu Erivan Barut'u makamında kabul etti.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erivan Barut, Tunceli'ye döndü.

Annesi Kibar Barut ve antrenörü Gürsel Tayam tarafından Elazığ Havalimanı'nda karşılan Barut, daha sonra beraberindekilerle Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde "Hoş geldin şampiyon" pankartıyla karşılanan Barut'u tebrik eden Vali Özkan, milli sporcuya çiçek ve altın hediye verdi.

Ziyarette, Tunceli Gençlik ve Spor Müdürü Abdulselam Er, Spor Hizmetleri İl Müdürü Düzgün Murat İnci ve Dersim Kick Boks Kulübü sporcuları hazır bulundu.

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonu Erivan'a pankartlı karşılama
22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonu Erivan'a pankartlı karşılama
22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonu Erivan'a pankartlı karşılama

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonu Erivan'a pankartlı karşılama - Son Dakika


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