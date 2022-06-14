22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi - Son Dakika
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22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi

14.06.2022 23:28
22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi

22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için Ankara'da kampa giren milliler, İtalya, Hollanda ve Karadağ ile karşılaşacak.

Milli takımın geniş sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Arda Bostan, Berkün Eber Üstündağ, Alp İzzet Akkuş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram, Cafer Kirkit, Taha Erden, Aykut Gedik, Eray Kursav, Berkay Yavuz, Ahmet Tümer, Serhat Fatih Uzun, Halit Kurtuluş, Egecan Avcıl, Batuhan Yurdagül, Çağatay Kır.

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21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi
Kaynak: AA

voleybol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi - Son Dakika

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