22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

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22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 1-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi başkentte kampa girdi.

Ay-yıldızlı oyuncular, çalışmalarını milli takımlarda altyapı koordinatörlüğü görevini de yürüten başantrenör Luca Pieragnoli yönetiminde gerçekleştiriyor.

Kamp kadrosunda 21 sporcu bulunuyor.