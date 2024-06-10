22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Ankara'da başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 1-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi başkentte kampa girdi.
Ay-yıldızlı oyuncular, çalışmalarını milli takımlarda altyapı koordinatörlüğü görevini de yürüten başantrenör Luca Pieragnoli yönetiminde gerçekleştiriyor.
Kamp kadrosunda 21 sporcu bulunuyor.
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