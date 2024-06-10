22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Ankara'da kampa giren 22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, 1-6 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Başantrenör Luca Pieragnoli yönetimindeki milli takımın kadrosunda 21 sporcu bulunuyor.

10.06.2024 21:53
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22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 1-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi başkentte kampa girdi.

Ay-yıldızlı oyuncular, çalışmalarını milli takımlarda altyapı koordinatörlüğü görevini de yürüten başantrenör Luca Pieragnoli yönetiminde gerçekleştiriyor.

Kamp kadrosunda 21 sporcu bulunuyor.

Kaynak: AA

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