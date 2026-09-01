22 Yaşındaki Milli Futbolcu Deniz Gül, Galatasaray'ın 4. Transferi Olarak İstanbul'a Geldi - Son Dakika
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22 Yaşındaki Milli Futbolcu Deniz Gül, Galatasaray'ın 4. Transferi Olarak İstanbul'a Geldi

22 Yaşındaki Milli Futbolcu Deniz Gül, Galatasaray\'ın 4. Transferi Olarak İstanbul\'a Geldi
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Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında dördüncü transferini gerçekleştirdi ve Portekiz ekibi Porto'da forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül ile anlaştı. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Deniz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve taraftarların üçlü isteğini kırarak onları selamladı. Genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Porto'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda dördüncü transferini gerçekleştirdi ve Portekiz temsilcisi Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Deniz'i İstanbul'a getirdi. 22 yaşındaki futbolcu, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarlara kavuşmak istiyorum" diye konuştu. Ardından taraftarların bulunduğu bölüme giden Deniz, onların üçlü isteği kırmadı.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarları selamlayan Deniz Gül kendisini bekleyen araçla da alandan ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Öte yandan Deniz Gül'ün çıkışından önce izinden dönenen sarı-kırmızılıların Alman futbolcusu Leroy Sane kendisi bekleyen araçla gitti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 22 Yaşındaki Milli Futbolcu Deniz Gül, Galatasaray'ın 4. Transferi Olarak İstanbul'a Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 22 Yaşındaki Milli Futbolcu Deniz Gül, Galatasaray'ın 4. Transferi Olarak İstanbul'a Geldi - Son Dakika
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