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23 Elazığ FK, ikinci yarıya hazırlanıyor

Sezonun ilk yarısını son sırada tamamlayan 23 Elazığ FK, cuma günü hazırlıklara başlayacak. Takım, alt sıralardan çıkma mücadelesi verecek.

23 Elazığ FK, ikinci yarıya hazırlanıyor
27.12.2023 - 14:38,
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Sezonun ilk yarısını kabus gibi geçiren ve grubunda 10 puanla son sırada yer alan 23 Elazığ FK, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına cuma günü kendi tesislerinde başlayacak.

TFF 3. Lig 4. Grubun ilk yarısını 10 puanla 15. sırada tamamlayan ve sezonun ikinci yarısında üst sıralara çıkma mücadelesi verecek olan 23 Elazığ FK, cuma günü hazırlıklara başlayacak. Ara dönem hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayacak olan 23 Elazığ FK'da toplam 11 isimle şu ana dek yollar ayrıldı. Yeni sezon hazırlıklarına 18 futbolcuyla start verecek olan 23 Elazığ FK, kadrosuna takviyeler yapacak ve alt sıralardan bir an önce çıkmanın mücadelesini verecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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