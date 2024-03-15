23 Elazığ FK, Muşspor\'la evinde karşılaşacak

Spor

Kümede kalma mücadelesi veren 23 Elazığ FK, 24. hafta maçında Muşspor'la evinde karşılaşacak.

TFF 3. Lig 4. Grubun 24. haftasında 23 Elazığ FK, Muşspor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı bay olarak geçen ve kümede kalma savaşı veren Elazığ temsilcisi, maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yaparak kampa girecek. Bordo-beyazlılarda bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Doğukent Stadında oynanacak olan maçta Hatay bölgesinden C klasman hakemi Erhan Kaya düdük çalacak. - ELAZIĞ