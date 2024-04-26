23 Elazığ FK, Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

23 Elazığ FK, Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak

23 Elazığ FK, Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grubun son haftasında Sebat Gençlikspor'la evinde karşı karşıya gelecek. Puan farkıyla küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan bordo-beyazlılar, kazanıp kabus gibi geçen sezona nokta koymak ve yeni sezonda yeniden TFF 3. Ligde mücadele etme gayretinde. Maç, 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'da Doğukent Stadı'nda oynanacak ve Adana bölgesi B klasman hakemi Tarık Güldal düdük çalacak.

26.04.2024 14:00
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23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grubun son haftasında Sebat Gençlikspor'la evinde karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 4. Grupta sıkıntılı bir sezon geçiren 23 Elazığ FK, normal sezonun son haftasında Sebat Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Puan farkıyla küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan bordo-beyazlılar, kazanıp kabus gibi geçen sezona nokta koymak ve yeni sezonda yeniden TFF 3. Ligde mücadele etme gayretinde. 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak olan ve Doğukent Stadının ev sahipliği yapacağı maçta Adana bölgesi B klasman hakemi Tarık Güldal düdük çalacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 Elazığ FK, Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak - Son Dakika

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